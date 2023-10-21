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21 октября, 11:30

Политика

В Минэкономразвитии порекомендовали туроператорам приостановить продажу туров в Израиль

В Минэкономразвитии порекомендовали туроператорам приостановить продажу туров в Израиль

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию

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В Минэкономразвития порекомендовали туроператорам приостановить продажу туров в Израиль, Иорданию, Ливан и палестинские территории. Российским туристам посоветовали воздержаться от поездок по этим направлениям.

С такой же рекомендацией выступил и российский МИД. Тех, кто уже находится в указанных зонах, попросили быть осторожными, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их распоряжениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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