В Минэкономразвитии порекомендовали туроператорам приостановить продажу туров в Израиль

В Минэкономразвития порекомендовали туроператорам приостановить продажу туров в Израиль, Иорданию, Ливан и палестинские территории. Российским туристам посоветовали воздержаться от поездок по этим направлениям.

С такой же рекомендацией выступил и российский МИД. Тех, кто уже находится в указанных зонах, попросили быть осторожными, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их распоряжениям.

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