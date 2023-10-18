ПВО перехватила над Крымом две украинские ракеты С-200 – МО РФ

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Крымом две украинские ракеты С-200, переоснащенные в ударный вариант. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"18 октября около 17:40 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", – говорится в сообщении.

ПВО удалось перехватить ракеты в воздухе. Местом падения обломков вооружений стало безлюдное место. После ударов системы ПВО они сдетонировали на земле.

Пострадавших и инфраструктурных разрушений в результате произошедшего не выявлено, добавили в оборонном ведомстве.

Несколькими минутами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале вновь предупредил местных жителей об опасности с воздуха. В регионе была объявлена воздушная тревога.

До этого в регионе также объявлялась воздушная тревога. Развожаев сообщал, что Черноморский флот отражал атаку в районе Сухарной балки. Позже предупреждение об опасности с воздуха отменили.



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