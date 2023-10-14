В Севастополе объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Внимание всем! Воздушная тревога!", – предупредил он.

Также в телеграм-канале транспорта Севастополя сообщили, что общественный, наземный и морской транспорт пока приостанавливает движение в городе.

Через 18 минут после объявления воздушной тревоги губернатор Севастополя отменил ее. В связи с этим власти добавили, что наземный и общественный транспорт возобновляет движение.

В 19:02 появилась информация о возобновлении работы морского транспорта.

Ранее в Севастополе сработала система ПВО, которая отразила атаку с воздуха со стороны моря. Развожаев подчеркнул, что все службы продолжают контроль обстановки. До этого в городе дважды за вечер объявлялась воздушная тревога.

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