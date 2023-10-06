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06 октября, 23:45

Происшествия

Силы ПВО в Севастополе отразили атаку со стороны моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Севастополе сработала система ПВО, предварительно, была отражена атака с воздуха со стороны моря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

"В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным отражена атака воздушных целей со стороны моря", – написал он.

Развожаев подчеркнул, что все службы продолжают контроль обстановки. До этого в городе дважды за вечер объявлялась воздушная тревога.

Ранее в Минобороны рассказали, что морская авиация Черноморского флота 4 октября ликвидировала два плавсредства и 13 украинских диверсантов при попытке высадки на побережье Крыма. В этот же день ВКС РФ пресекли попытку проникновения диверсантов ВСУ на территорию полуострова.

5 октября Черноморский флот обнаружил и уничтожил безэкипажный украинский катер в северо-западной части Черного моря.

Самолеты Черноморского флота уничтожили четыре катера с десантом ВСУ

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