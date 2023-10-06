06 октября, 23:45Происшествия
Силы ПВО в Севастополе отразили атаку со стороны моря
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В Севастополе сработала система ПВО, предварительно, была отражена атака с воздуха со стороны моря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
"В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным отражена атака воздушных целей со стороны моря", – написал он.
Развожаев подчеркнул, что все службы продолжают контроль обстановки. До этого в городе дважды за вечер объявлялась воздушная тревога.
Ранее в Минобороны рассказали, что морская авиация Черноморского флота 4 октября ликвидировала два плавсредства и 13 украинских диверсантов при попытке высадки на побережье Крыма. В этот же день ВКС РФ пресекли попытку проникновения диверсантов ВСУ на территорию полуострова.
5 октября Черноморский флот обнаружил и уничтожил безэкипажный украинский катер в северо-западной части Черного моря.
Самолеты Черноморского флота уничтожили четыре катера с десантом ВСУ
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