18 октября, 18:07Происшествия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Фото: 123RF/mulderphoto
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее предупреждение для местных жителей в своем телеграм-канале разместил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он, сопроводив публикацию информационным роликом о действиях при воздушной тревоге.
Местных жителей призвали спуститься в укрытия или плотно закрыть окна в квартирах и домах, а также не подходить к ним. Для укрытия находящимся в жилых помещениях рекомендовали выбирать комнаты с несущими стенами.
По информации губернатора, Черноморский флот отражает атаку в районе Сухарной балки. На фоне произошедшего в состояние боевой готовности перевели все региональные службы.
Развожаев призвал местных жителям сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников. Данные о возможных разрушениях уточняются.
До этого воздушная тревога в Севастополе объявлялась 14 октября. Спустя некоторое время она была отменена, а работу наземного общественного транспорта возобновили. Позже работать в прежнем режиме начал морской транспорт.
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