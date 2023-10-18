18 октября, 15:56Политика
ЧФ РФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ в центральной части Черного моря
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Черноморский флот (ЧФ) России ликвидировал безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центральной части Черного моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Вечером 17 октября морская авиация ЧФ РФ в акватории Черного моря также уничтожила безэкипажный украинский катер.
До этого морская авиация Черноморского флота ликвидировала два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма.
Авиация ЧФ РФ уничтожила безэкипажный катер Украины
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