МО РФ сообщило об уничтожении в акватории Черного моря безэкипажного катера ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Морская авиация Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидировала безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

Его выявили и уничтожили вечером 17 октября.

Ранее Морская авиация Черноморского флота в среду, 4 октября, уничтожила 2 плавсредства и 13 диверсантов Вооруженных сил Украины при попытке высадки десанта на побережье Крыма.

В тот же день в российском оборонном ведомстве заявили, что ВКС РФ пресекли попытку проникновения десантной группы ВСУ на территорию Крыма. Украинских военных зафиксировали в северо-западной части Черного моря. Бойцы направлялись в сторону мыса Тарханкут.

Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море