Российские военные применили новейшую снайперскую винтовку "Сумрак". Оружие доставили стрелкам, участвующим в наступлении под Харьковом и Киевом. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Союзные войска продолжили наступление в районе Светлодарской ТЭС. По закрепившимся отрядам ВСУ наносят артиллерийские удары. Для этого используются крупнокалиберные орудия.

Минометные расчеты российской армии уничтожили несколько складов с боеприпасами и горючим. Огонь велся из самоходных гранатометов "Тюльпан". По словам военных экспертов, аналогов этого оружия в мире нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.