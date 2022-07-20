Двое детей пострадали при наезде автомобиля на группу дошкольников в Японии – СМИ

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Автомобиль наехал на группу воспитанников детского сада в японской префектуре Сидзуока. Об этом сообщает телеканал TBS.

Уточняется, что инцидент произошел на пешеходном переходе в городе Есида. По данным полиции, пострадали три человека – двое детей и один сопровождающий получили небольшие травмы.

Также отмечается, что воспитатель успел закрыть собой группу из шести дошкольников, тем самым защитив их от прямого столкновения с автомобилем.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Известно, что за рулем был 40-летний мужчина. Его опрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в японском городе Нака автобус, перевозивший воспитанников детского сада, врезался в бетонное ограждение. В момент аварии в автобусе находились 18 человек – 16 детей, один сопровождающий и водитель.