Взрыв произошел на плотине Гувера в США

Фото: AP Photo/John Locher

На плотине Гувера в США произошел взрыв с последующим возгоранием.

Как сообщила в Twitter пресс-служба пожарных города Боулдер-Сити, огонь был ликвидирован еще до прибытия спасателей.

По данным американского бюро по управлению водными ресурсами, причиной ЧП стало возгорание трансформатора. Никто из посетителей плотины и сотрудников не пострадал.

Плотина Гувера находится на реке Колорадо на границе штатов Аризона и Невада. Сооружение высотой более 220 метров было построено в 30-х годах прошлого века.

На плотине расположена ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией Аризону, Неваду и Калифорнию.

Ранее сообщалось, что на заводе СПГ OneOk в городе Медфорд в штате Оклахома произошел взрыв. Жители ближайших домов были эвакуированы. Никто не пострадал.