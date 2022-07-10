Взрыв произошел на газовом заводе в Оклахоме – СМИ

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На заводе СПГ OneOk в городе Медфорд в штате Оклахома произошел взрыв. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал FoxNews.

Уточняется, что жители ближайших домов эвакуированы. Перекрыты некоторые дороги.

По предварительным данным, пострадавших нет. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли на территории химического завода компании Deepak Nitrite в западном штате Индии Гуджарат. Пострадали семь человек. Еще около 700 местных жителей были эвакуированы в безопасные места.

До этого взрыв произошел на химическом заводе "Меламин" в словенском городе Кочевье. В результате происшествия пострадали 20 человек. Двое получили серьезные ожоги. Взрыв сильно повредил здание и окна строений на прилегающей территории.