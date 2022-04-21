США продолжили поставлять оружие на Украину по программе ленд-лиз

США поставляют оружие на Украину по программе ленд-лиз. Это происходит впервые со времен Второй мировой войны.

По подсчетам военного обозревателя Виктора Литовкина, с конца февраля в Киеве набрали вооружения в кредит более чем на пять миллиардов долларов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

