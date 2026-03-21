Новости мира: скандал разгорелся в Бразилии после выступления депутата Фабианы Болсонару

В Бразилии разгорелся скандал после выступления депутата Фабианы Болсонару. Она раскрасила лицо темным цветом и заявила, что так же, как макияж не меняет расу человека, так и смена гендерной идентичности, по ее мнению, не делает человека женщиной. Выступление депутата вызвало резкую критику.

В центре Сеула собрались десятки тысяч поклонников одного из самых популярных коллективов в мире, группы BTS. Выступление запланировано на вечер, но люди начали приходить с утра, чтобы занять лучшие места. Артистам пришлось прервать свою деятельность, чтобы пройти военную службу.

