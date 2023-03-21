Церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина прошла в Георгиевском зале Кремля

Церемония официальной встречи Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина состоялась в Георгиевском зале Кремля. В ближайшее время пройдут переговоры в расширенном составе, а позднее лидеры двух стран выступят с совместным заявлением.

Визит главы Китая в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий этой недели. Встречали китайскую делегацию с особыми почестями. Их разместили в фешенебельном отеле, где соблюдают повышенные меры безопасности.

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