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16:15

Политика

Церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина прошла в Георгиевском зале Кремля

Церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина прошла в Георгиевском зале Кремля

В Кремле началась официальная встреча Путина и Си Цзиньпина

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Церемония официальной встречи Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина состоялась в Георгиевском зале Кремля. В ближайшее время пройдут переговоры в расширенном составе, а позднее лидеры двух стран выступят с совместным заявлением.

Визит главы Китая в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий этой недели. Встречали китайскую делегацию с особыми почестями. Их разместили в фешенебельном отеле, где соблюдают повышенные меры безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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