Российские бойцы начали осваивать новый беспилотник "Елка"

Российские бойцы начали осваивать новое средство защиты – беспилотник "Елка". Он способен уничтожать другие дроны и эффективнее стрелкового оружия. По словам военнослужащих, БПЛА удобно применять для защиты жилой застройки и НПЗ в городах и населенных пунктах.

Дрон-перехватчик уничтожает практически все беспилотники во время столкновения, используя кинетическую энергию удара. Это безопасно для окружения, в отличие от ракет с осколками. Обучение работе с "Елкой" уже прошли бойцы 31-й дивизии ПВО в Крыму.

