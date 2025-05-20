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20 мая, 07:15

Политика

Российские войска заняли Александрополь и Новооленовку в ДНР

Российские войска заняли Александрополь и Новооленовку в ДНР

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В Донецкой Народной Республике бойцы "Центральной" группировки прорвали линию обороны ВСУ и заняли населенный пункт Александрополь. Противник оказался застигнут врасплох, в результате российские военные ликвидировали живую силу и технику. Кроме того, освобожден населенный пункт Новооленовка.

На севере, в Сумской области, продолжается формирование буферной зоны. Группировка "Север" заняла село Марьино в 13 километрах от границы с Россией. По словам военных, украинская армия испытывает нехватку кадров – Киев начал привлекать женщин к управлению дронами и к службе в терробороне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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