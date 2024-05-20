Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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20 мая, 23:30

Политика

Внеочередные выборы президента Ирана назначены на 28 июня

Внеочередные выборы президента Ирана назначены на 28 июня

Москвичи несут цветы к посольству Ирана

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Внеочередные президентские выборы в Иране после гибели президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе пройдут 28 июня. Президент – второе лицо государства, у него полномочия премьер-министра, а основная власть в стране принадлежит духовному лидеру, который исполняет свои обязанности пожизненно.

Москвичи несут цветы к посольству Ирана в память о погибшем президенте исламской республики. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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