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07 апреля, 08:15

Происшествия

Новости мира: женщина пострадала во время митинга в Тель-Авиве

Новости мира: женщина пострадала во время митинга в Тель-Авиве

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Тель-Авив охвачен протестами. Тысячи активистов собрались в центре города: демонстранты требуют досрочных выборов и немедленной сделки по освобождению заложников, которых удерживают в секторе Газа. Во время митинга один из автомобилей протаранил толпу протестующих. В результате пострадала женщина, ее увезли в больницу.

В турецкой Конье сотни людей вышли на митинг с требованием, чтобы власти прекратили торговлю с Израилем. Аналогичные митинги состоялись и в Стамбуле, однако мирная демонстрация быстро переросла в стычки с полицией. В итоге несколько десятков протестующих были задержаны.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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