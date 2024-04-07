Новости мира: женщина пострадала во время митинга в Тель-Авиве

Тель-Авив охвачен протестами. Тысячи активистов собрались в центре города: демонстранты требуют досрочных выборов и немедленной сделки по освобождению заложников, которых удерживают в секторе Газа. Во время митинга один из автомобилей протаранил толпу протестующих. В результате пострадала женщина, ее увезли в больницу.

В турецкой Конье сотни людей вышли на митинг с требованием, чтобы власти прекратили торговлю с Израилем. Аналогичные митинги состоялись и в Стамбуле, однако мирная демонстрация быстро переросла в стычки с полицией. В итоге несколько десятков протестующих были задержаны.

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