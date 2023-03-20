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Политика

Россиянам напомнили о дате вторжения США в Ирак в 2003 году

Россиянам напомнили о дате вторжения США в Ирак в 2003 году

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США нанесли ракетно-бомбовый удар по столице Ирака 20 марта 2003 года. Так началась операция под кодовым названием "Иракская свобода". Причиной, по которой начали операцию без санкции Совбеза ООН, стало якобы наличие у Багдада химического оружия. Тогда Ирак поделили на несколько оккупационных зон.

Однако данные разведслужб США в итоге оказались ложными, факт отсутствия химического оружия признали сами американцы. Известно, что погибло свыше 100 тысяч мирных иракцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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