Россиянам напомнили о дате вторжения США в Ирак в 2003 году

США нанесли ракетно-бомбовый удар по столице Ирака 20 марта 2003 года. Так началась операция под кодовым названием "Иракская свобода". Причиной, по которой начали операцию без санкции Совбеза ООН, стало якобы наличие у Багдада химического оружия. Тогда Ирак поделили на несколько оккупационных зон.

Однако данные разведслужб США в итоге оказались ложными, факт отсутствия химического оружия признали сами американцы. Известно, что погибло свыше 100 тысяч мирных иракцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.