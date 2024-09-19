ВС РФ предотвратили четыре попытки прорыва ВСУ на территорию Курской области

Российские войска отбили попытки четырех прорывов украинских военных на территорию Курской области. За время нападения на регион уничтожено более 14 тысяч бойцов ВСУ и сотни единиц тяжелой техники. Об этом рассказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

Он также отметил, что группировка войск "Север" успешно отражает любые попытки врага закрепиться на новых территориях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.