19 сентября, 07:45Политика
ВС РФ предотвратили четыре попытки прорыва ВСУ на территорию Курской области
Российские войска отбили попытки четырех прорывов украинских военных на территорию Курской области. За время нападения на регион уничтожено более 14 тысяч бойцов ВСУ и сотни единиц тяжелой техники. Об этом рассказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.
Он также отметил, что группировка войск "Север" успешно отражает любые попытки врага закрепиться на новых территориях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.