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19 сентября, 07:45

Политика

ВС РФ предотвратили четыре попытки прорыва ВСУ на территорию Курской области

ВС РФ предотвратили четыре попытки прорыва ВСУ на территорию Курской области

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Российские войска отбили попытки четырех прорывов украинских военных на территорию Курской области. За время нападения на регион уничтожено более 14 тысяч бойцов ВСУ и сотни единиц тяжелой техники. Об этом рассказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

Он также отметил, что группировка войск "Север" успешно отражает любые попытки врага закрепиться на новых территориях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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