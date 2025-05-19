В Госдуме предложили сделать майские праздники 2026 года непрерывными

В Госдуме предложили сделать майские выходные 2026 года непрерывными с 1 по 9 мая и направили инициативу в Минтруд для учета при составлении производственного календаря. По замыслу авторов, девятидневный отдых даст дачникам время подготовиться к сезону и упростит дальние поездки внутри страны.

Министерство труда обсуждает график на будущий год, если предложение отклонят, выходными останутся 1–5 и 9–11 мая. Многие россияне поддерживают идею полноценного отдыха в начале мая.

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