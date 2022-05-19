В ЕС сообщили о блокировке шестого пакета антироссийских санкций

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован.

По его словам, эта тема будет снова обсуждаться уже в ближайшие дни. Все упирается в эмбарго на российскую нефть. В то же время еврокомиссар отметил, что намерение отказаться от нефти из России пока что не спровоцировало серьезного роста цен на энергоресурсы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

