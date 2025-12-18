В Госдуме предложили полностью списывать долг по ипотеке при рождении четвертого ребенка. По мнению депутатов, нужно сокращать часть кредита с рождением каждого последующего ребенка, а после появления четвертого малыша – полностью аннулировать кредит.

Также они предложили расширить программы льготной семейной ипотеки на большее количество регионов и ввести нулевую процентную ставку в отдельных субъектах. Сейчас льготная ипотека под 2% годовых доступна в сельской местности и на Дальнем Востоке, но, как рассказали эксперты, многие семьи не спешат покупать там жилье из-за отсутствия школ, детских садов и больниц.

