В Госдуме ужесточили наказание за тонировку стекол автомобилей

Госдума ужесточила наказание за чрезмерную тонировку автомобилей. Новый закон позволяет штрафовать также водителей машин с иностранными государственными номерами, которые ранее не подпадали под действие технического регламента.

Как правило, речь идет о гражданах Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии. Штраф за нарушение составляет 500 рублей. Если водитель проигнорирует требование устранить тонировку, санкции будут серьезнее: штраф до 4 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

