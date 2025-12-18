Форма поиска по сайту

18 декабря, 07:30

Политика

В Госдуме ужесточили наказание за тонировку стекол автомобилей

Штраф за перевозку детей без автокресел для водителей вырастет до 5 тыс руб

Дональд Трамп выступил с обращением к нации

Судьбу замороженных российских активов решат на саммите Евросоюза

Госдума в несколько раз увеличила штрафы за перевозку детей без автокресел

"Московский патруль": Госдума ужесточила штрафы за отсутствие детских автокресел

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 декабря

Путин наградил Героев России за освобождение Северска

Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ

Путин указал, что российская армия завоевала и удерживает инициативу по всей линии фронта

Госдума ужесточила наказание за чрезмерную тонировку автомобилей. Новый закон позволяет штрафовать также водителей машин с иностранными государственными номерами, которые ранее не подпадали под действие технического регламента.

Как правило, речь идет о гражданах Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии. Штраф за нарушение составляет 500 рублей. Если водитель проигнорирует требование устранить тонировку, санкции будут серьезнее: штраф до 4 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

