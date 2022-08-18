Литва готова открыть на территории своей страны специальные курсы для украинских боевиков

В Вильнюсе заявили, что готовы открыть на территории своей страны специальные обучающие курсы для украинских боевиков, чтобы научить их обращаться с современной техникой. Кого и как учат натовские инструкторы и поможет ли это украинским формированиям?

Россия не раз заявляла, что накачивание Украины западным оружием не ведет к мирным переговорам. Но европейские страны пока не пришли к таким же выводам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.