Новости мира: Латвия и Литва не пропустят самолет Фицо в РФ 9 мая

Латвия и Литва не пропустят самолет премьер-министра Словакии в Россию 9 мая. Как сообщил Роберт Фицо, несмотря на это, он планирует прилететь в Москву на празднование Дня Победы. Он пообещал, что найдет другой маршрут.

Необычное наводнение накрыло город Соло в Индонезии. Улицы залили потоки воды цвета фуксия. Как пишут СМИ, виной всему стали химикаты для окраски тканей, которые попали в реку с местной фабрики во время паводка.

Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия морской блокады со стороны США и будет следить за судоходством вплоть до окончания конфликта. Между тем, по информации Совбеза страны, в Тегеране получили новые предложения от американской стороны и сейчас их изучают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

