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18 марта, 21:15

Политика

Путин поддержал идею Трампа о 30-дневной паузе в ударах по инфраструктуре

Путин поддержал идею Трампа о 30-дневной паузе в ударах по инфраструктуре

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 марта

Белый дом сообщил, что переговоры Трампа и Путина "идут хорошо"

Белый дом сообщил, что Трамп и Путин разговаривают уже около часа

Мишустин заявил о необходимости ускоренного развития инфраструктуры в регионах

Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа пройдут по обоюдной инициативе

Политологи назвали возможные темы беседы Путина и Трампа

Песков заявил, что предстоящий разговор Путина и Трампа состоится по обоюдной инициативе

Второй телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта

Песков рассказал, сколько будет длиться телефонный разговор Путина и Трампа

Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Заявление российский лидер сделал после телефонного разговора с американским коллегой.

Всего телефонный разговор продлился почти два с половиной часа. В Белом доме сообщают, что теперь по итогам беседы ожидается пресс-конференция президента США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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