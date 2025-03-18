Путин поддержал идею Трампа о 30-дневной паузе в ударах по инфраструктуре

Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Заявление российский лидер сделал после телефонного разговора с американским коллегой.

Всего телефонный разговор продлился почти два с половиной часа. В Белом доме сообщают, что теперь по итогам беседы ожидается пресс-конференция президента США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.