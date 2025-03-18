В России предложили повысить таможенные пошлины на ввоз цветов из недружественных стран с 20 до 35%. По мнению авторов инициативы, это поможет снизить зависимость от импорта и поддержать отечественных цветоводов.

Кроме того, участники рынка попросили предоставить им льготные кредиты со ставкой под 5% на строительство и модернизацию теплиц, а также увеличить срок таких займов до 15 лет.

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