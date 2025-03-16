16 марта, 23:30Политика
Трое жителей были ранены при обстреле ВСУ слободы Гончаровка под Суджей
Трое жителей были ранены при обстреле ВСУ слободы Гончаровка под Суджей. Об этом сообщил временный глава Курской области Александр Хинштейн.
Между тем эвакуация из Суджанского района продолжается. Силами военных РФ и спасателей вывезено уже почти 400 человек. Среди них лежачие больные и те, кому тяжело передвигаться. В пунктах временного размещения людей обеспечивают всем необходимым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.