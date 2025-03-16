Трое жителей были ранены при обстреле ВСУ слободы Гончаровка под Суджей. Об этом сообщил временный глава Курской области Александр Хинштейн.

Между тем эвакуация из Суджанского района продолжается. Силами военных РФ и спасателей вывезено уже почти 400 человек. Среди них лежачие больные и те, кому тяжело передвигаться. В пунктах временного размещения людей обеспечивают всем необходимым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

