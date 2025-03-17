ТАСС: взрывы произошли в нескольких областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прогремели в нескольких городах и областях Украины в ночь на 17 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

В материалах указывается, что этой ночью взрывы раздались в Днепропетровске, Вышгородском районе Киевской области, а также в Кировограде. Власти этих регионов пока не комментировали ситуацию, а также не сообщали о каких-либо повреждениях инфраструктуры.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины, в том числе в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ранее войска РФ поразили несколько военных аэродромов ВСУ. Кроме того, удалось ликвидировать украинские цеха производства беспилотников и места их хранения.

Удары были нанесены по объектам, находящимся в 151-м районе. Для этого российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, а также ударные беспилотники. Под обстрелы также попали скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ, а также иностранных наемников.