Взрывы прогремели в Одессе на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов произошло в Одессе на Украине в ночь на 15 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.

Подробностей произошедшего он не привел. Местные СМИ также сообщают о серии взрывов в Киеве и Сумах.

На данный момент сирены воздушной тревоги звучат в 12 регионах Украины, включая Харьковскую, Киевскую и Сумскую области.

Ранее власти Сумской области Украины объявили принудительную эвакуацию жителей из восьми населенных пунктов региона.

Данное решение было принято в связи с "обострением оперативной ситуации на территории области". Обязательная эвакуация затрагивает жителей Юнаковской и Миропольской территориальных общин, всего планируется эвакуировать 543 человека.