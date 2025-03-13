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13 марта, 07:15

Политика

Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области

Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области

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В зоне проведения специальной военной операции российская артиллерия продолжает активные действия. В Харьковской области удары нанесены по группировкам ВСУ в Казачьей Лопани, Новой Казачьей и Волчанске.

Одновременно в Донецкой Народной Республике российские войска освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия, а также провели атаки на позиции противника в Комаре, Отрадном, Богатыре и Разливе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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