Владимир Путин набирает 87,3% голосов после обработки 99,94% протоколов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России, набирая 87,3% голосов после обработки 99,94% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ на 14:25 18 марта.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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