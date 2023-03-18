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Политика

В Угледаре боевики ВСУ используют мирное население в качестве живого щита

В Угледаре боевики ВСУ используют мирное население в качестве живого щита

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В Угледаре боевики ВСУ используют мирное население и социальную инфраструктуру в качестве живого щита. Об этом сообщает РИА Новости.

Факты этих преступлений зафиксировал оператор беспилотника отряда в составе спецназа "Викинг". На кадрах виден блиндаж украинской армии, который оборудовали совсем рядом с детской площадкой и многоэтажкой. За другими домами замечена военная техника.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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