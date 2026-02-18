Первый раунд переговоров в Женеве продолжался более 6 часов

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходят в Женеве. Первая встреча состоялась 17 февраля и длилась более 6 часов. Ее итоги официальные представители сторон комментировать не стали. Вторая встреча запланирована на 18 февраля.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Со стороны США участие в консультациях принимают спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

