Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 07:15

Политика

Первый раунд переговоров в Женеве продолжался более 6 часов

Первый раунд переговоров в Женеве продолжался более 6 часов

В Женеве завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной

Песков заявил, что не стоит ждать новостей о переговорах в Женеве 17 февраля

Российская делегация прибыла в отель InterContinental в Женеве на переговоры по Украине

Депутат Госдумы Свинцов заявил, что Telegram начал выполнять требования Роскомндзора

Российская делегация прибыла на место трехсторонних переговоров в Женеве

"Новости дня": перекупщиков железнодорожных билетов будут штрафовать в России

Российская делегация прибыла в Швейцарию для переговоров по Украине

ВС РФ освободили населенный пункт Миньковка в ДНР

Российская делегация по переговорам заселилась в отель в Женеве

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходят в Женеве. Первая встреча состоялась 17 февраля и длилась более 6 часов. Ее итоги официальные представители сторон комментировать не стали. Вторая встреча запланирована на 18 февраля.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Со стороны США участие в консультациях принимают спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Переговоры по Украине
политикавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика