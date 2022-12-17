Мобилизованные продолжают огневую подготовку в Бурятии

Мобилизованные продолжают огневую подготовку. На полигоне в Бурятии призванные из запаса оттачивают мастерство в стрельбе из разного оружия. Огонь по мишенями, имитирующим живую силу противника, ведут из автоматов АК-12 и АК-74М, а также пулеметов ПКМ.

Кроме того, военнослужащие отрабатывают порядок противодействия вражеским беспилотникам. Все занятия проходят под контролем инструкторов-- с большим опытом участия в различных боевых конфликтах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.