В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что США поставит Киеву современные армейские тактические ракетные комплексы ATACMS. При этом в самом Белом доме окончательного решения о поставке этого вида дальнобойного оружия до сих пор не приняли.

Военный обозреватель Виктор Литовкин отметил, что США справедливо боятся, что оружие, которые они заявили как "непобедимое" может пострадать от ударов российских систем залпового огня. Они научены горьким опытом, когда две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot был уничтожен российскими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что Киев стремится сделать применение этих ракет внезапным для России. Это может привести к наибольшему ущербу, на который и рассчитывают и Вашингтон, и киевский режим.

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