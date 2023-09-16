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16 сентября, 18:30

Политика

ВС РФ нанесли 11 ударов по объектам ВСУ за последнюю неделю

ВС РФ нанесли 11 ударов по объектам ВСУ за последнюю неделю

Командование ВСУ было вынуждено уводить в тыл войска на Запорожском направлении

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Российские военные нанесли 11 ударов по объектам ВСУ за неделю. В результате было нарушено обеспечение украинских войск на Донецком и Запорожском направлениях.

Кроме того, ВС РФ смогли разгромить аэродром Долгинцево, где находилось пять самолетов ВСУ. Также были сбиты 270 украинских беспилотников и уничтожены 15 катеров.

ВСУ же продолжают провальные попытки захватить Артемовск и безуспешно пытаются вытеснить российских военных из Клещеевки и Андреевки. За неделю украинские войска пытались нанести 34 удара на Донецком направлении, но противник потерял более 1 700 боевиков, 16 танков и других бронемашин.

На Запорожском направлении были отбиты 18 атак ВСУ в районе Работино и Вербовое. Из-за колоссальных потерь украинское командование было вынуждено вывести 82-ю десантно-штурмовую бригаду в тыл. Всего за неделю ВСУ лишились почти 5 тысяч солдат.

Аналогичная обстановка складывается у Украины и на других направлениях. Подробнее – в эфире "Москва 24".
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКарина Ильина
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