Москвичам рассказали о графике работы избирательных участков

В Москве в 08:00 откроются избирательные участки. При входе обязательно нужно надеть маску, затем каждому измерят температуру. А от участников комиссий избирателей отделяет защитный экран. Участки в столице подготовили не только с точки зрения прозрачности выборов, но и с соблюдением всех противоковидных мер.



Чтобы найти свой избирательный участок, можно позвонить по номеру телефона +7 (495) 777-77-77, зайти в приложение "Выборы в Москве" или на сайт Московской городской избирательной комиссии, либо же зайти на портал mos.ru.

Выборы в Госдуму будут проходить три дня – с 17 по 19 сентября. Участки открыты с 08:00 до 20:00. С собой нужен только паспорт. На месте избиратели получают по два бюллетеня, один из них федеральный. Там указаны 14 партий и их логотипы. Второй бюллетень со списком кандидатов по одномандатному округу. Жители 19-го и 37-го округов получат также третий бюллетень. Это довыборы в Мосгордуму. В Щукине избирают депутатов в совет района. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.