Москва передала Киеву тысячу тел украинских военных в рамках Стамбульских договоренностей

Москва в рамках реализации Стамбульских договоренностей передала Киеву еще 1 тысячу тел солдат Вооруженных сил Украины. В обмен российская сторона получила 19 тел погибших российских бойцов. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Второй раунд прямых переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны обменялись документами, в которых изложили свое видение аспектов урегулирования конфликта. Российская делегация передала меморандум с предложениями по прекращению огня. О дате третьего раунда переговоров пока не сообщается.

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