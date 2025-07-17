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17 июля, 12:30

Политика

Москва передала Киеву тысячу тел украинских военных в рамках Стамбульских договоренностей

Москва передала Киеву тысячу тел украинских военных в рамках Стамбульских договоренностей

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Москва в рамках реализации Стамбульских договоренностей передала Киеву еще 1 тысячу тел солдат Вооруженных сил Украины. В обмен российская сторона получила 19 тел погибших российских бойцов. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Второй раунд прямых переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны обменялись документами, в которых изложили свое видение аспектов урегулирования конфликта. Российская делегация передала меморандум с предложениями по прекращению огня. О дате третьего раунда переговоров пока не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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