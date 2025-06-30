ООН подтвердила казнь 26 российских военных на Украине

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала СВО казнили 26 российских военных, которые попали в плен или были ранены на поле боя. Об этом сообщается в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), размещенном на сайте организации.

В документе говорится, что все, кроме одного, были убиты в 2022 году и в начале 2023 года. Еще одного российского военного ВСУ казнили в конце 2024 года.

Ранее суд приговорил украинского пулеметчика Александра Гусака к пожизненному заключению за расстрел трех российских военных в Курской области. Выяснилось, что осужденный в августе 2024 года вторгся в российский регион и в составе ВСУ обстреливал мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Затем он, выполняя незаконный приказ своего командования, расстрелял из пулемета трех военнопленных Вооруженных сил России. Они погибли на месте, а украинца позже задержали.

