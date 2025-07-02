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На Украине публикуют видеозаписи и фото с российскими военнопленными для запугивания граждан России. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Он сравнил поведение киевских властей с агрессией бешеной собаки.

"Именно этого добивался дрессирующий их с помощью кнута и печенья западный мир в расчете запугать неонацистской дикой жестокостью, посеяв панический страх в сердцах россиян. Но на деле для агрессора снова все обернулось ровно наоборот", – сказал Шеремет.

По словам депутата, вместо этого Россия консолидировалась и сплотилась.

Ранее в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) была обнародована информация о том, что Украина с начала СВО казнила 26 российских военных. В отчете говорится, что все военнослужащие, кроме одного, были убиты в 2022 году и в начале 2023 года. Еще одного российского военного казнили в конце 2024 года.

При этом в ООН подчеркнули, что распространение материалов с военнопленными противоречит нормам международного гуманитарного права, так как может поставить под угрозу жизни военных по возвращении из плена.