ООН обвинила Украину в нарушении международного права

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Распространение фото и видео с военнопленными на Украине противоречит нормам международного гуманитарного права (МГП). Об этом говорится в новом отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с которым ознакомилось РИА Новости.

Сотрудники УВКПЧ зафиксировали многочисленные случаи публикации украинскими властями и СМИ видеозаписей с пленными военнослужащими. В отчете отмечается, что МГП защищает военнопленных от обнародования личной информации, фото и записей допросов.

В докладе подчеркивается, что подобные публикации могут поставить под угрозу жизни военных по возвращении из плена или негативно сказаться на их семьях.

Ранее в докладе УВКПЧ была обнародована информация о том, что Украина с начала СВО казнила 26 российских военных, которые попали в плен или были ранены на поле боя. В отчете говорится, что все военнослужащие, кроме одного, были убиты в 2022 году и в начале 2023 года. Еще одного российского военного казнили в конце 2024 года.