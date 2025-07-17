Компания Zielinski&Rozen опровергла сообщения о поддержке ВСУ

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Компания Zielinski&Rozen опровергла недостоверную информацию о том, что фирма якобы поддерживает украинские войска, поставляя им свою продукцию. Об этом говорится в заявлении на сайте бренда.

Организация отмечает, что осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством и никогда не совершала каких-либо действий против интересов РФ и ее граждан.

В компании прокомментировали распространяемые в Сети фото, на которых демонстрируется продукция Zielinski&Rozen, якобы отсылаемая ВСУ на передовую. В организации подчеркнули, что показанная на фотографиях продукция является контрафактом и не имеет ничего общего с официальным брендом.

"На протяжении последних четырех лет ООО "Зелинский и Розен парфюмерия" активно борется с производителями контрафакта, имитирующего оригинальную продукцию Zielinski&Rozen. Обнаружено свыше 2 500 лиц, которые осуществляли продажу поддельного товара на маркетплейсах", – говорится в сообщении фирмы.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность итальянской иностранной неправительственной организации (НПО) Comunità dei Russi Liberi in Italia.

Организация была создана в 2021 году российскими гражданами, которые проживают в Италии. В ходе протестов представители НПО собирают средства для поддержки Вооруженных сил Украины, приобретая им военную амуницию, БПЛА и комплектующие к ним.