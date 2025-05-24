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Порядка 180 тысяч уголовных дел возбуждено украинскими правоохранителями на местных граждан за выражение пророссийской позиции и содействие ВС РФ. Об этом заявил подполковник Росгвардии и писатель Захар Прилепин.

"Русские люди, словом и делом поддержавшие Родину перед лицом репрессивного украинского государства, должны быть спасены", – цитирует Прилепина ТАСС.

Он подчеркнул, что его штаб на протяжении двух лет боролся за пророссийских политзаключенных, а также отмечал необходимость инициирования практики их обмена. Команда Прилепина составляет списки гражданских пленных в том числе на основе обращений их родственников и аналитики украинской судебной системы.

23 мая в Россию вернулись 270 военных в рамках достигнутых российско-украинских договоренностей в Стамбуле. На родину также были возвращены 120 гражданских лиц, в том числе мирные жители Курской области, захваченные ВСУ.

Тем не менее Украина по-прежнему удерживает в Сумах 34 жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Омбудсмен заверила, что власти РФ продолжат работать, пока не освободят всех граждан.