Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным, сейчас решается вопрос о том, где и когда пройдут переговоры. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что идет подготовка к телефонному разговору двух лидеров, беседа может состояться в ближайшее время. Главной темой разговора станет урегулирование конфликта на Украине.



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