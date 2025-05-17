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17 мая, 22:15

Политика

Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

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Американский лидер Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным, сейчас решается вопрос о том, где и когда пройдут переговоры. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что идет подготовка к телефонному разговору двух лидеров, беседа может состояться в ближайшее время. Главной темой разговора станет урегулирование конфликта на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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