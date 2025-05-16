16 мая, 21:15Политика
Политолог рассказал, чего удалось достичь на переговорах с Украиной в Турции
Россия спустя три года возобновила двусторонние переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Встреча в Стамбуле проходила без предварительных условий.
РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
О том, чего удалось достичь, как дальше будет продолжаться диалог с Киевом и кто может вмешаться в этот процесс – в эфире телеканала Москва 24 рассказал политолог Дмитрий Абзалов.