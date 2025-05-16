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16 мая, 21:15

Политика

Политолог рассказал, чего удалось достичь на переговорах с Украиной в Турции

Политолог рассказал, чего удалось достичь на переговорах с Украиной в Турции

Политолог заявил о высокой вероятности прямого диалога Путина и Зеленского

Политолог прокомментировал итоги переговоров России и Украины

Россия и Украина обменяются пленными по формуле 1 000 на 1 000

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Переговоры между Россией и Украиной в Турции продолжаются более часа

В Стамбуле начались переговоры России и Украины

"Вопрос спорный": стоить ли запрещать продажу магических товаров в России

Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Стамбуле

Россия спустя три года возобновила двусторонние переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Встреча в Стамбуле проходила без предварительных условий.

РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.

О том, чего удалось достичь, как дальше будет продолжаться диалог с Киевом и кто может вмешаться в этот процесс – в эфире телеканала Москва 24 рассказал политолог Дмитрий Абзалов.

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