Политолог рассказал, чего удалось достичь на переговорах с Украиной в Турции

Россия спустя три года возобновила двусторонние переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Встреча в Стамбуле проходила без предварительных условий.

РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.

О том, чего удалось достичь, как дальше будет продолжаться диалог с Киевом и кто может вмешаться в этот процесс – в эфире телеканала Москва 24 рассказал политолог Дмитрий Абзалов.

