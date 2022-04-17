Акция против антироссийских санкций прошла в столице Кипра

Акция протеста против антироссийских санкций прошла в столице Кипра. Коренные киприоты и русскоязычные жители острова собрались у посольства РФ в Никосии. Многие держали в руках российские триколоры и транспаранты с призывами укреплять отношения народов двух стран. Так демонстранты решили показать, что жители Кипра не согласны со своими властями, присоединившимися к санкционной политике Евросоюза.

Это была уже четвертая крупная демонстрация в поддержку России, организованная на острове с начала спецоперации на Украине. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

