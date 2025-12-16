Российская армия освободила населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Группировка войск "Восток" также расширила зону контроля на западном берегу реки Гайчур и создала условия для дальнейших штурмовых действий. Как сообщили в Минобороны, в результате боев уничтожено 7 единиц техники и более 20 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга".

