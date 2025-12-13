13 декабря, 09:30Туризм
Власти Иордании ввели безвизовый режим для россиян
Власти Иордании ввели безвизовый режим для граждан России. В силу вступило соответствующее соглашение между Москвой и Амманом. Теперь можно находиться в королевстве без виз в течение месяца при каждом посещении.
Режим будет действовать для туристов, которые не планируют заниматься торговлей, учиться в вузах или жить на постоянной основе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
